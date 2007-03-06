У Мэрайи Кэри очередной тайный роман

37-летняя поп-звезда, Мэрайя Кэри (Mariah Carey), опровергла всяческие слухи о том, что она вновь встречается со своим бывшим мужем, боссом компании «Sony Music», Томом Моттолой (Tommy Mottola). Том и Мэрайя прожили в браке 4 года и расстались в далёком 1997-м году. И, по словам певицы, возвращаться к былому она не планирует. «Даже если бы сложилась такая ситуация, я бы никогда не завела отношений с Томом. Вообще, я замечаю, что всегда, когда личная жизнь выносится на обсуждение общественности, в итоге любая, даже самая крепкая пара может развалиться. Именно поэтому меня долгие годы окружают лишь слухи. Время от времени мне приписывают роман с тем или иным человеком, но я никогда не подтверждаю информацию. Возможно, я и сейчас встречаюсь с кем-то, но я ни за что не признаюсь в этом» - отметила Кэри.