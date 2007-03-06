Оззи Осборн - худший вокалист всех времен

Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) удостоился сомнительного звания одного из худших вокалистов всех времен согласно опросу музыкального издания Q Magazine. «Пение Оззи сейчас слишком уж напоминает бормотание, - комментирует выбор читателей редакция журнала. - Такая манера может вызвать симпатию, но альбомы с таким «пением» покупать совершенно необязательно». Если «достижение» вокалиста Black Sabbath вряд ли кого-нибудь удивит, то попадание на вершину списка поп-див Мэрайи Кэри (Mariah Carey) и Селин Дион (Celine Dion) может вызвать некоторое недоумение, ибо голосить эти барышни умеют дай Боже. Но у Q Magazine своя точка зрения на сей счет. По мнению журнала, выдающимся вокалиста делают не только его вокальные данные. «Мэрайя может иметь голосовой диапазон в сто октав и обладать способностью петь так громко, что птицы падают из своих гнезд, но это не делает ее хорошей исполнительницей», - указывает Q. Досталось на орехи и Селин Дион: «Она так вымучивает каждую ноту, словно таким образом мстит кому-то». Помимо вышеперечисленных, в категорию «худших» попали Йоко Оно, фронтмен Limp Bizkit Фред Дарст и «все дэт-метал-вокалисты». Лучшим же вокалистом всех времен избран общим решением редакции и читателей Q Элвис Пресли (Elvis Presley).