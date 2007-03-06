Jackson 5 воссоединяются?

В американской прессе активно обсуждается возможное воссоединительное турне группы Jackson 5, в котором начинал свою карьеру Майкл Джексон (Michael Jackson). В публикациях говорится о том, что Майкл старается уговорить остальных участников Jackson 5 - своих братьев Тито, Марлона, Джеки и Джермена - отправиться в мировое турне, захватив с собой и еще одного поющего участника семьи - Джанет (Janet Jackson). Скорее всего, таким образом Майкл хочет смягчить общественное мнение, все еще категорически настроенное против него. Как известно, ряд судебных исков против Джексона, в которых он обвинялся в совращении несовершеннолетних, подпортил как имидж, так и материальное положение певца. Также воссоединительное турне может поправить и дела Джанет Джексон, два последних альбома которой оказались провальными. Не исключено, что во время концертов Майкл и Джанет исполнят несколько песен дуэтом, или братья подпоют Джанет в нескольких ее собственных хитах.