Кевин Федерлайн побрился наголо в поддержку Бритни Спирс

6 марта 2007, 17:39

Кевин Федерлайн решил поддержать мать его двоих детей, побрился наголо и стал походить на Бритни Спирс. О причинах своего поступка Кевин рассказал друзьям на одной из вечеринок в Лас-Вегасе, которые, в свое время стали камнем преткновения между ним и Бритни. Его поступок последовал вскоре после третьей попытки певицы покончить жизнь самоубийством. В то же время, по мнению некоторых американских изданий, нынешнее поведение Бритни Спирс может быть обусловлено "правильно и грамотно организованной рекламной кампанией". "Мисс Спирс знает абсолютно точно, что она делает. И она собирается выйти из этого победителем и на коне", - комментирует последние события представитель UGO Networks. Напомним, что Бритни Спирс находится в настоящее время в реабилитационном центре в Малибу, где, по некоторым данным, ей был поставлен диагноз "послеродовая депрессия" и "биполярное расстройство". Также 25-летняя певица якобы несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, однако официального подтверждения данная информация не получила. В последний раз Бритни удивила работников клиники, где она находится тем, что нарисовала себе на лбу цифру "666", а затем начала бегать по коридорам выкрикивая "Я – антихрист". После она, опять же, по неподтвержденной информации, "со слов друга издания News Of The World", попыталась на глазах у всех повесится на люстре, используя при этом простыню. Тут представитель UGO Networks отмечает, что будущий музыкальный проект Бритни Спирс "вполне может носить название "666". Так это или нет, станет известно позднее – срок пребывания в реабилитационной клинике составляет от 30 до 45 дней.

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