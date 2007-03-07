Наоми Кэмпбелл приговорили к мытью полов

Суд приговорил звезду к общественным работам за нападение на собственную горничную, и теперь ей предстоит в течение пяти дней мыть полы в гараже для мусоровозов Инцидент с горничной Аной Сколавино произошел еще в марте прошлого года. Тогда супермодель в очередной раз продемонстрировала свой скверный характер, ударив Сколавино мобильным телефоном по голове. Удар был таким сильным, что женщине пришлось накладывать швы. В январе на заседании окружного суда Манхэттена Кэмпбелл признала себя виновной в совершении преступления, а иначе ей мог грозить тюремный срок до семи лет. Адвокаты звезды пытались смягчить наказание для своей клиентки. Юристы убеждали прокуратуру Нью-Йорка, что скандально известную звезду не стоит заставлять мести улицы под прицелами фотокамер папарацци. Однако в суде решили поручить ей самую грязную работу – мытье полов. С 19 марта супермодели, известной своим неуравновешенным поведением, придется сменить дорогие наряды на спецодежду уборщицы и грубые ботинки и мыть полы в расположенном на Манхэттене гараже управления коммунального хозяйства Нью-Йорка, сообщает РИА "Новости".