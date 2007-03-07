Алсу будет жить в Крыму

Вместе с дочкой Сафиной певица планирует перебраться не в Россию, а в Крым. На Черноморском побережье сейчас строят дом для Алсу и ее семьи. За то время, что 23-летняя певица живет в Лос-Анджелесе, она истосковалась по родным и близким. Но, тем не менее, свое возвращение планировала не раньше лета, пока в Москве не потеплеет. – Мы с Яном решили пока не привозить дочку в Москву, – призналась молодая мама. – В столице сейчас холодно, а дочка, родившаяся в другом климате, может плохо перенести смену обстановки. Впрочем, Алсу и ее муж нашли возможность пораньше вернуться из Америки. Они некоторое время будут жить в Крыму, где у отца певицы уже есть свой дом и теперь строится новый – для любимых дочки и внучки.