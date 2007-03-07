Реклама Dolce & Gabbana унижает достоинство женщины

Итальянский Комитет по контролю за рекламой посчитал, что на плакате Dolce & Gabbana "женщина изображена в унижающем ее достоинство виде, фактически как объект мужского произвола", и "потребитель не испытывает желания отождествлять себя ни с одним из образов, представленных на снимке". На фотографии представлена женщина в корсете, которую прижимает к земле за запястья полуобнаженный мужчина, пока двое других взирают на происходящее с отстраненным видом. Сами стилисты утверждают, что "речь шла о коллекции, в создании которой они вдохновлялись образами наполеоновской эпохи" и рекламные фотографии "являются отсылками к картинам французских художников Делакруа и Давида". Несмотря на историческо-живописные аллюзии, рекламная кампания модельеров спровоцировала сначала негодование 13 сенаторов и Всеобщей итальянской конфедерации труда, а затем и министра по делам равноправия и равных возможностей Барбары Полластрини, которая потребовала от Комиссии по контролю "немедленных действий" и "защиты достоинства женщины".