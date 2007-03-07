Орбакайте забывает русский язык

Кристина Орбакайте, которая все чаще проводит время в Америке, стала потихоньку забывать русский язык. На последнем показе новой меховой коллекции певица выступила в качестве ведущей мероприятия и... оконфузилась! Не успев как следует отрепетировать свои реплики, Кристина читала их с листка, изредка запинаясь. - А сейчас я хочу поблагодарить наших спонсоров, - громко сказала Кристина. - Особенно фирму, занимающую лидирующие позиции в разлитии... разливании... коньяка! Так и не вспомнив, как правильно произносится эта фраза, Орбакайте стушевалась и быстро ретировалась за кулисы, сообщает газета «Жизнь».