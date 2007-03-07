Жанне Фриске подарили шикарное авто

Певица Жанна Фриске получила действительно роскошный подарок на 8 марта. Спортивный "Мерседес" стоимостью в 200 тысяч евро Жанне преподнес ее давний друг. С бизнесменом по имени Илья артистку некогда связывали романтические отношения. По слухам, три года назад Фриске даже собиралась выйти за состоятельного кавалера замуж. Создать семью певица так и не решилась, но с Ильей поддерживает дружеские отношения. В этом году бизнесмен решил напомнить о себе весьма необычным способом, подарив бывшей возлюбленной дорогую машину. Кстати, Илья уже одаривал Жанну автомобилем той же марки. Несколько лет назад Фриске получила от бизнесмена "Мерседес" в качества подарка на день рождения, пишет "Комсомольская правда". "Конечно, от того, что меня любят многие, немного кружится голова. Но, не буду спорить, мне это внимание очень приятно", – призналась Жанна.