Папа в восторге от Кристины Орбакайте в роли мужчины

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась официальная премьера фильма режиссера Александра Стриженова «Любовь-Морковь», который выйдет в прокат 6 марта. Пять специально арендованных залов кинотеатра были заполнены до отказа. В двух главных ролях фильма сыграли Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Их герои - Андрей – преуспевающий адвокат и Марина – известный искусствовед, директор модной галереи. По сюжету их прежде счастливый брак дает трещину, семейная жизнь превратилась в нечто обыденное и скучное. Перед ними замаячила перспектива развода, пока некий таинственный доктор не предлагает решить их семейные проблемы. На утро после посещения доктора Андрей и Марина обнаруживают, что поменялись телами... Среди гостей, пришедших поздравить создателей фильма с премьерой, были Александр Цекало, Виктор Мережко, режиссеры Тигран Кеосаян и Олег Фомин, актеры Михаил Горевой и Эвелина Бледанс, телеведущие Андрей Малахов, Елена Малышева, Арина Шарапова и Сергей Белоголовцев. Поздравить с премьерой дочь прилетел Миколас Орбакас: «Мне очень понравился фильм. Просто потрясающе! Кристина с Гошей отлично сыграли и идеально смотрятся вместе. Кристина очень хорошая актриса и я думаю, быть актрисой, это ее стезя. Гоша как всегда исключительный и непредсказуемый».