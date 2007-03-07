Шэрон Стоун попала на блошиный рынок

Как выяснилось, основной инстинкт знаменитой актрисы - это все-таки шоппинг. На позапрошлой неделе Шэрон Стоун (Sharon Stone) ходила за мебелью и заснула прямо в магазине. А в эти выходные актриса отправилась за покупками ни куда-нибудь, а прямо на лос-анджелеский блошиный рынок. Оделась она соответствующе: в поношенные хаки-штаны, выцвевшую майку и растоптанные кеды. Когда папарацци засекли знаменитость, она достала из кармана - нет, не советский паспорт, - а золотой телефон Motorola и стала фотографировать их в ответ. По слухам, Стоун ходит по мебельным салонам и базарам в поисках обстановки для своего нового жилища. Этим она, наверное, успокаивается после того, как получила титул худшей актрисы из худшего фильма в минувшем году. Фильм "Основной инстинкт 2" подвел Шэрон, надеемся, вкус не подведет ее.