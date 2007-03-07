Кто запретил петь Кате Лель?

7 марта 2007, 11:57

Заявление продюсера Кати Лель Александра Волкова: Во-первых, у г-жи Лель никто ничего не отбирал и не запрещал. Все эти публикации о якобы лишения ее возможности петь - не более чем очередная рекламная кампания артистки и ее адвокатов. Между мной и г-жой Лель существует нормальный партнерский договор от 14 января 2004 года, который г-жа Лель в одностороннем порядке перестала исполнять. На мои многочисленные предложения продолжить исполнение договорных обязательств, Катя Лель никак не реагировала. И я был вынужден обратиться в суд, который 24 мая 2006 года вынес решение, согласно которому партнеры должны согласовывать друг с другом все свои действия. Но она проигнорировала судебное решение, вступившее в законную силу 3 октября 2006, и по-прежнему продолжает давать концерты (у меня есть многочисленные доказательства этого) без согласования со мной. Мои адвокаты письменно сделали г-же Лель предложение добровольно исполнять решение суда. Никакого ответа не последовало. Тогда мои представители были вынуждены обратиться к судебным приставам, которые разослали на концертные площадки Москвы уведомительные письма, где написано, что что "без согласования с г-ном Волковым Катя Лель не имеет права заниматься концертной деятельностью». Сегодня адвокаты г-жи Лель, в частности Татьяна Рагулина, заявляют в прессе, что они "элементарно не могу меня найти". На самом деле никто меня и не искал. Ведь мой мобильный телефон не менялся в течении последних 10 лет, и живу я по тому адресу, где зарегистрирован. Я попросил своих адвокатов сообщить г-же Лель и ее представителям все мои телефоны и адреса, где меня можно найти. Но никто и не пытается этого делать. Так же адвокаты Лель делают заявления о том, что я якобы претендую на Катино имя. Это тоже неправда. Такого пункта в договоре нет. Певица уже больше 5 лет по паспорту: Лель Екатерина Николаевна. Еще адвокаты г-жи Лель заявляют о том, что она исполняет решение суда. Через судебных приставов мне удалось получить информацию о профессиональной и творческой деятельности г-жи Лель с 1.10.04 по 1.01.07 ( то есть за 27 месяцев). Я не понимаю о запрете какой творческой деятельности Кати Лель пишет вся пресса, если в отчете фигурирует максимум 6 концертов за 27 месяцев! Согласно отчету за свои выступления Лель получала такие суммы - 200 руб., 400 руб. , 800 руб., 2695 руб., 4 099 руб. и 4861 руб. Кроме прочего, в договоре есть пункт 2.7, который гласит, что нами совместно будет нанят концертный директор. Сегодня эту должность занимает родная сестра Кати Ирина. Благодаря ее работе, Катя Лель за все концерты заработала - 13 055 руб. 15 коп. А вообще, ее доход, если верить отчету составил - 31 899,86 руб. (около 1177руб. в месяц). Эта сумму намного ниже зарплаты любого подсобного рабочего в России. Я не верю этому отчету. Также как и не верю “адвокату” Т. Рагулиной. Кстати, в суде выяснилось, г-жа Рагулина вовсе и не адвокат, она даже не имеет юридического образования (о чем честно предупредила суд). Однако в прессе везде представляется адвокатом артистки. У меня есть многочисленные доказательства того, что отчет, предоставленный певицей в суд - ложь. Например, согласно ему, самый большой гонорар за выступление г-жи Лель составил 4861,15 руб. Но я видел информацию, предоставленную ночными клубами Москвы в судебные органы, где указано, что за свои концерты певица получала от 5 800 до 8 400 руб. (правда, даже и эти суммы Катенька забыла занести в декларацию). Если говорить простым языком, - это похлеще любого кидалова. Поэтому коль Катенька не справилась с самопродюсированием, а ее сестра Ирочка с должностью концертного директора, я хочу через "АиФ" сделать официальное предложение г-же Лель. Желая улучшить ее материальное положение в 270 раз, я предлагаю Кате своего концертного директора и зарплату 30 тыс. руб. с каждого концерта. Я обязуюсь проводить минимум 10 концертов в месяц. Таким образом, минимальный ежемесячный доход певицы Кати Лель составит 300 000 руб. При этом если в месяц будет больше 10 концертов, то соответственно, певица будет получать больше, а если меньше 10, то все равно ее зарплата будет никак не меньше 300 000 руб. С этих денег я не буду требовать никаких отчислений и процентов. Ей нужно будет платить лишь подоходный налог - 39 000 руб. в месяц. О таком доходе сегодня мечтает большинство российских граждан. При этом за Катей сохранится конституционное право на труд и возможность заниматься своим любимым творчеством. А Ирина, которая не справилась с должностью концертного директора, может сохранить свое право на труд и творчество, продолжая петь у Кати на бэк-вокале, что она и делает на каждом концерте.

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