Филиппу Киркорову нравятся рыженькие

Филипп Киркорова в преддверие праздника 8 марта признался, что панически боится женщин. Почему-то артисту кажется, что представительницы прекрасного пола горят желанием выцарапать ему глаза и вырвать волосы. "Если честно, я женщин боюсь, - откровенно сказал Филипп. - У меня, наверное, женщины прежде всего ассоциируются с фанатками. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. У меня такое ощущение, что они на меня вот-вот накинутся, вцепятся в волосы, выцарапают глаза. Зацелуют - еще ладно. Но вот мои волосы, глаза - это же чисто профессиональное!" Впрочем, даже несмотря на такую странную фобию, женщины Киркорова все-таки привлекают. "Если серьезно, то меня в женщинах прежде всего сражают глаза, - говорит Филипп. - И волосы. Пожалуй, даже волосы на первом месте. Особенно рыжие". Кстати, певец Лев Лещенко тоже поставил на первое место именно волосы. "Кудри. Лицо. Глаза. Овал лица, обаяние, - рассказал артист о своих предпочтениях. - Причем на первое место я ставлю именно шарм. Не люблю неопрятных дам, невежественных - таких, в которых нет ни капельки шарма". А вот Андрею Макаревичу больше важен голос спутницы, нежели какие-то другие качества, пишет "Труд". "Не могу выделить что-то одно. Но если мне не нравится у женщины тембр голоса, то ничего у нас с ней не получится, - категорично заявил лидер "Машины времени". - Причем тембр может быть и низкий, и высокий. Но если есть в нем какие-то неприятные обертона или интонации, то это не годится. А вообще в поисках высоких чувств лучше всего отталкиваться от такого понятия, как "совместимость". А это чисто химическая, даже биохимическая реакция. Конечно, идеальной совместимости нет, но искать ее все равно стоит!" Для Валерия Леонтьева же на первом месте сексапильность." Бесполезно описывать эти вещи какими-то словами, давать какие-то определения, - считает звезда сцены. - Существует такой термин, как "sex appeal" - "зов пола". Или эта искра проскакивает, или ее нет - вот и все. И если нет этого самого "секс-эппиала", а по-нашему сексапильности, просто не возникает жгучего интереса".