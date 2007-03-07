У солисток Reflex «легкая рука»

На пресс-конференции перед выступлением в новом казино Ярославля солистка группы Reflex Алена Торганова заявила, что коллектив преследует амплуа первооткрывателей. "Мы открыли множество заведений. Думаю, у нас легкая рука", - заявила девушка в интервью газете "Комсомольская правда". Певицы рассказали, что любят Ярославль и часто приезжают сюда то навестить бабушку, как Настя Студенкина, то посетить монастырь, как Женя Малахова. Солистки Reflex пообщались с журналистами и рассказали о трудовых буднях, о том, что ди-джей Сильвер сейчас занялся сольной деятельностью, но по возможности ездит с девчонками на концерты, о том, что Настя замечательно вписалась в их коллектив.