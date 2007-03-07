Пьяный мужик домогался Пугачевой

Со скандала начались гастроли Аллы Пугачевой по Северу. Во время концерта в Воркуте к Алле Борисовне на сцену взобрался подвыпивший мужичок и... отобрал у нее микрофон! Местный концертный зал, где вечером проходил концерт Пугачевой, был забит под завязку. Воркутинцы слушали певицу затаив дыхание, а вот когда на сцену вышел ее фаворит Майк Мироненко, добрая половина зала ушла в фойе на перекур, пишет газета «Жизнь». Когда Пугачева начала читать зрителям стихи, из зала на сцену неожиданно забрался мужчина в свитере. Выпивоху никто не остановил! - Алла Борисовна, я вас хочу поздравить с 8 Марта! - произнес господин. - Ну тогда я вас - с Новым годом! - парировала певица. Затем воркутинец стал нудно признаваться Пугачевой в любви. Выслушав воздыхателя, Алла Борисовна взяла его под руку, помогла спуститься по лестнице прямо в руки к подоспевшим милиционерам. После концерта певица устроила грандиозный разнос организаторам шоу. Пугачева была вне себя от бешенства!