На «Новую волну - 2007» отправят самородок из глубинки

В этом году отобрать претендентов от Украины на участие в международном музыкальном конкурсе «Новая волна - 2007» поручили певцу и продюсеру Дмитрию Климашенко. Певец не растерялся и кинул клич по всей стране, о чем со всей ответственностью и заявил на пресс-конференции, посвященной отборочному туру. Ошибочно сделав ставку в прошлом году на свою протеже Майю Мигаль (как оказалось красавица проект - коммерческий, а вовсе не конкурсный исполнитель, чему подтверждение – неплохой костюмчик на продюсере), в этот раз Климашенко решил изменить тактику и отправиться на поиски самородков. «Наш шоу-бизнес превратился в олигархическую структуру! – заявил Климашенко. - А я хочу дать шанс тем талантам, у которых нет богатых родителей, крутых бой-френдов, нет никаких связей – людям из сел и городов по всей Украине». Особое внимание будет уделяться наличию хорошего голоса и таланта, а вот музыкальное образование и опыт работы на сцене в расчет браться не будут. В течение месяца каждый желающий в возрасте от 14 и до 30 лет может отправить вместе с заявкой свою фонограмму и фото в студию «Loveradio» и ТРК «Эра», а оттуда их передадут куда следует. Сам же отборочный тур пройдет в два этапа: первый – прослушивание в одном из столичных ночных клубов (14, 15 апреля), после – четверо дарований отправятся в Москву на полуфинал. В Белокаменной и определят, кто же в этом году будет представлять Украину на «Новой волне».