В «Танцах со звездами-2» звезды станцуют голыми! (ФОТО)

До старта второй серии «Танцев со звездами» на канале «1+1» остается совсем немного. И выходя на финишную прямую, нервничают все. И звезды, и их партнеры и, особенно, костюмеры, которым предстоит поразить воображение зрителей бальными костюмами. Пошивочное ателье, куда, как и на репетиции, звезды ходят по расписанию, закупило километры тканей, килограммы камней и стразов, меха, кожу и шляпные манекены. Потому как буйству фантазий в этот раз нет предела. «Есть у нас один человек, который хотел оголиться. Теперь ему это удастся», - загадочно пообещали костюмеры Так что у одной из пар в ближайшей программе будет «голый костюм». Вероятно, что-то из области прозрачного комбинезона Бритни Спирс из клипа «Токсик»… Художник по костюмам Ольга Сеймур сетует, что опять началась старая история, которая преследовала участников первых «Танцев». Обсудили идею, все остались довольны, сняли мерки. А на первой же примерке выясняется, что звезда уже похудела на пару тройку килограмм. И хотя особых проблем с фигурами у звезд нет, но вот ушивать приходится беспрерывно. Костюм Евгения Кошевого не продержался и недели - репетиции дали свой результат и с него уже сползают и штаны, и пиджак. Каждый из участников диктует свои правила костюма. Так Ирина Билык, дала костюмерам свои директивы. Все ее костюмы - сплошная загадка. Основные идеи ее сценических нарядов всегда были ее собственными. Ей никто не может навязать, предложить, убедить. В ее костюмах мы увидим именно Ирину – ее полет фантазии. Мужчин тоже не обделили в плане нарядов. Экспериментировали на всех. Особенно досталось Александру Понамареву, которого все привыкли видеть в костюме и с галстуком, и не представляет в чем-то другом. Теперь же все увидят, что он может быть очень разным. Вообще, для мужских костюмов «1+1» пришлось закупить не меньше блесков и мишуры, чем для женских. Больше 100 тыс. камней заказали создатели нарядов. Все цветные «бриллианты» достанутся женским платьям. Мужчин же украсят черно-белыми строгими камнями. Поскольку, в «Танцах-2» всех тянет на нестандартность, экзотику и эпатаж, то и реквизита для номеров закупили разного и много. Например, в первой программе лейтмотивом всех танцев станут… двери. Именно через них 8 пар-конкурентов будут рваться к славе и победе.