Леонид Парфенов ищет молодые таланты

Канал НТВ объявил конкурс на лучшую телерепортерскую работу. В конкурсе «Профессия - репортер» 10 номинаций - "Журналистское расследование", "Репортаж с места событий", "Специальный репортаж", "Операторская работа", "Интервьюер", "Официальная хроника", "Лучший репортаж на русском языке корреспондента иностранного канала", "Свобода от штампов", "Спецприз за качество русского языка" и "Спецприз имени Зимина". Работы будут принимать до первого июня 2007 года. Победитель каждой из 10 номинаций получит по 300 тысяч рублей, а финалисты — по 60 тысяч. Кроме того, финалистам будет вручена специальная статуэтка в виде абстрактного монитора зеленого цвета. Церемония награждения лучших репортеров страны состоится в день рождения телекомпании НТВ - 10 октября. Уже известен состав жюри первого ежегодного всероссийского конкурса "Профессия - репортер", учрежденного телекомпанией НТВ. В состав жюри вошли 17 человек, среди которых - известные журналисты с главных телевизионных каналов России. Это Сергей Брилев, Павел Лобков, Андрей Лошак, Эрнест Мацкявичюс, Алексей Пивоваров, Вадим Такменев, Александр Хабаров, Антон Хреков и другие. Как сообщила Татьяна Миткова, главный редактор Дирекции информационного вещания НТВ и председатель жюри, в настоящее время к работе уже приступила отборочная комиссия. - Мы ждем появления новых имен в репортерской журналистике, в которой очевиден кризис и застой. Все сложнее и сложнее выискивать людей, которые готовы не спать ради репортажа в ближайшем выпуске новостей, - сказала Миткова. - В результате нашего конкурса мы хотим найти молодых талантливых журналистов. - Конкурс уже начался! – продолжила Татьяна Миткова. – Отборочной комиссии уже есть из чего выбирать. Нам прислали 50 материалов из многих регионов России. Большой интерес проявили региональные телевизионщики. Нас удивила обширная география конкурса: мы получили репортажи от юга России до Западной Сибири. Есть среди присланных работ и работы зарубежных телекомпаний. В жюри репортерского конкурса также вошел один из самых известных экс-репортеров канала НТВ Леонид Парфенов. - Этот конкурс – что-то вроде профессионального зондажа - объяснил Парфенов. - Сейчас журналистика находится не в самых благоприятных условиях. Она существуют не благодаря, а вопреки существующей обстановке в стране. С другой стороны, сколько работаю, я не припомню времени, которое было бы благоприятным для российской журналистики. В наше время пиар выдается под видом объективной информации, а рубрику «Журналистское расследование» можно смело переименовать в «Свежие сливы компромата». Поэтому если кто-то в Брянске или Усть-Каменогорске попытается хоть что-то сделать, его надо поддержать!