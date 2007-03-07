Леонид Агутин отказывается произносить имя супруги

Леонид Агутин устроил бунт на праздничном концерте в Кремле, отказавшись объявлять собственную супругу на сцене. К удивлению коллег по цеху, услышав просьбу ведущей шоу Оксаны Федоровой объявить выход Анжелики, певец в жесткой форме отказался, не объясняя причин, пишет "ТД". Однако причина очевидна: после трещины, которую дала их семейная жизнь, отношения между супругами продолжают оставаться натянутыми. За кулисами муж и жена держались по отдельности, и навязчивое предложение «поиграть в любовь» на сцене Агутин воспринял в штыки, чем не на шутку обидел Варум. Из Кремля супруги разъехались в разные стороны.