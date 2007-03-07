Евгений Сидихин снова влюблен

Пожалуй, Евгений Сидихин на нашем экране один такой – большой! А съемочная группа фильма «Так не бывает», премьера которого назначена на 9-е марта в эфире «1+1», искала прежде всего именно большого актера. Поэтому сразу же остановились на кандидатуре питерской знаменитости. «Мы очень боялись, что он будет занят, - говорит режиссер Иван Войютк, - но он с радостью согласился, потому что ему понравился сценарий». Жанр новой картины постановщик определяет, как «сказка для взрослых». Собственно, в весенние праздники, посвященные женскому началу, такой жанр – самый подходящий. Да и Евгений Сидихин, как не открещивается от звания «секс-символа», все равно считается таковым: практически в каждой его работе возле него находиться какая-то женщина. Часто – не одна. На самом деле актер говорит, что он только похож на супермена и любителя женщин: «Я – муж своей жены». Тем не менее, мелодрамы обожают Сидихина, да и у него, судя по всему, есть слабость к подобным сюжетам. Хотя актер и скучает по «матерому» боевику. Но на сценарий «Так не бывает» он отреагировал, как малое дитя, получившее любимую игрушку: «Он так похож на мою любимую сказку детства «Король Дроздобород!». Ради этого проекта актер в течение нескольких октябрьских недель мотался между Питером и Киевом. Точнее, съемки проходили в лесах под Киевом, где Евгений Сидихин, исполнительница центральной женской роли Эля Болгова и «папа Кати Пушкаревой» Михаил Жигалов жили, не сходя с места работы. Между прочим, лесной домик герою Евгения Сидихина нашли в Черниговской области. Это подлинный сруб конца Х1Х века, историческая достопримечательность – там его постановщики разобрали по бревнышкам, пронумеровали их, привезли на место съемок и восстановили.