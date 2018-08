Gwen Stefani заканчивает сольную карьеру?

В своем недавнем интервью певица Gwen Stefani рассказала, что никогда не хотела надолго оставаться сольной исполнительницей и совсем скоро планирует вернуться в No Doubt. В 2004 вышел ее дебютный альбом "Love Angel Music Baby," в прошлом году она порадовала нас своим вторым сольником "Sweet Escape," который уже успел заработать платину. “Я всегда хотела записать свой альбом, но я не думаю, что буду продолжать сольную карьеру. Я недавно обедала с остальными участниками No Doubt, мы разговаривали о моем возвращение в группу,” – рассказала Gwen Stefani. Напомним, что последний альбом No Doubt “Rock Steady” вышел в 2001 году.