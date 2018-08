Майкл Джексон вернется на сцену за полмиллиарда долларов

Король поп-музыки Майкл Джексон подписал контракт на проведения серии концертов в составе забытой The Jackson Five, за что получит чуть более 480 млн. долларов. В настоящее время проводятся заключительные переговоры между представителями музыканта и организаторами турне. Также планируется использовать его имя для создания ряда тематических проектов. Если вышеупомянутые контракты будут подписаны и проекты будут воплощены в жизнь, Майкл Джексон может враз рассчитаться со своими долгами, общая сумма которых, по некоторым данным, достигает почти 330 млн. долларов, сообщает The Daily Mail. От лица Майкла Джексона в настоящее время выступает Саймон Фуллер, бывший менеджер Spice Girls и человек, который "продал" Дэвида Бекхэма американскому медиа-агентству Galaxy. В то же время отмечается, что, несмотря на большое количество поклонников музыканта, его последнее выступление, которое состоялось в Лондоне на World Music Awards, получило весьма нелестные отклики со стороны общественности. Напомним, что тогда Майкл Джексон появился на сцене лишь на мгновение, исполнив несколько куплетов из песни Heal the World, хотя до этого анонсировалось, что певец выступит с более развернутой программой. На этот раз, по словам представителя организаторов проекта, вопрос решается иными путями. Вначале была достигнута полная договоренность с бывшими участниками The Jackson Five (и которым будет выплачен значительно более скромный гонорар), а те, в свою очередь должны были уговорить участвовать Майкла Джексона. "Судя по всему, наш замысел сработал", - добавил источник.