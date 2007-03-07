«Океан Эльзы» снял клип на первую песню будущего альбома

Группа «Океан Эльзы» сняла видеоклип на свою новую композицию «Все буде добре!» Режиссером ролика стал известный украинский клипмейкер Виктор Придувалов. Как такового сюжета у видео нет. По режиссерской задумке ролик призван передать атмосферу, царящую на репетициях группы. «Для клипа выбран момент создания песни, - рассказывает Intermedia режиссер. – Я надеюсь, что мне удалось донести идею до публики. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом - тогда у нас непременно все получится и непременно хорошо!» Премьера клипа состоялась на Украине 4 марта. Песня «Все буде добре!» предваряет выход нового студийного альбома «Океана Эльзы», название которому еще не придумано. Известно только, что новая пластинка увидит свет в середине апреля, а во второй половине мая коллектив отправится в тур по Украине в поддержку своего нового релиза.