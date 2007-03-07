ШОК! Фанатки обгадили костюм Киркорова (ФОТО)

Филиппу Киркорову пришлось в очередной раз сдавать в химчистку свой знаменитый костюм из белого шифона, чем-то напоминающий балахон Пугачевой. Дело в том, что, как только певец спустился в зал, его атаковали дамочки в порыве желания поцеловать звезду или хотя бы прикоснуться к ней, пишет "Жизнь". Следы помады остались не только на щеках короля поп-сцены, но и на его кипенно-белом пиджаке. - Это происходит уже не первый раз, - вздыхает костюмер Филиппа Татьяна. - Но Филипп очень любит этот костюм, поэтому иногда мы его перешиваем. Делаем новый, но точь-в-точь такой же. А в этот раз пришлось снова сдавать его в химчистку.