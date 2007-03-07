Мама Ирины Билык боится за свою дочь (Эксклюзивные подробности)

После того, как Ирина Билык согласилась принять участие в популярном телевизионном проекте «танцы со звёздами-2» и начала усиленно тренироваться, певица стала таять на глазах и это при том, что во время благотворительного тура «Допомогти так легко» она значительно сбросила вес. Но ежедневные 8-часовые тренировки дали о себе знать. Билык уже похудела на 8 кг, чем заставила свою маму всерьёз переживать за дочь. По словам звёзды, у неё в семье чтят украинские традиции, поэтому мамабоится, чтобы Ира не превратилась в итальянку или француженку. Хотя сама Билык таким результатом безусловно довольна и с утроенным упорством продолжает тренироваться. Кстати, не скрывая удовольствия от самого процесса: Ирина Билык>/b>: Теперь я знаю, что бальные танцы – это для меня. Мужчина – хозяин положения, а я - это женщина, ради которой, он делает всё это.