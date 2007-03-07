ШОК! Сердючку сожгут в Киеве

Сегодня организаторы акции «Нет! Евросердючке» в знак протеста против участия Верки Сердючки в конкурсе «Евровидение – 2007» сожгут ее чучело. Опасаясь неадекватного поведения со стороны фанатов Сердючки, чучело исполнительницы организаторы всюду носят с собой. Даже на пресс-конференции, посвященной сожжению, оно сидело рядом с организатором акции Александром Ларчуком. И, как показалось присутствующим, было не в восторге от происходящего. «Это были цветочки, а сейчас будут ягодки», - заявил Ларчук, указывая на чучело.