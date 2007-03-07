Страшное прошлое Цекало

Александр Цекало, ныне успешный продюсер, телеведущий и актер, в недавнем интервью поведал о своем страшном прошлом. На заре своей московской карьеры Александр познал бедность, равнодушие, невостребованность и прочие "радости" жизни начинающего покорителя столицы. "В 1988 году я твердо решил, что поеду в Москву. Родители к моим планам отнеслись с изрядной долей иронии, - вспоминает Александр. - Мне на тот момент исполнилось целых 27 лет, а в таком возрасте ехать в столицу и делать карьеру - великая глупость. Но я уехал. Причем с Лолитой". Столица встретила семейную пару весьма неприветливо. "Негде было жить и нечего было есть, - говорит Цекало. - Полное отчаяние. Жили у друзей. У одних, у других... Но постоянно жить у друзей невозможно. Пришлось с Лолитой разделиться. Я ночевал на вокзале". Потом будущая звезда набрался смелости и позвонил своей знакомой художнице с просьбой переночевать в ее студии, пишет газета "Труд". "Я ночевал у нее в студии, спал в пальто на столе, в помещении без отопления, - поведал Александр. - А потом стал жить у знакомых, которые снимали квартиру у черта на куличках, где был своего рода приют для друзей-киевлян. Спал на полу. Денег не было. Тогда вышел закон, обязывающий контролеров, проверяющих билеты в транспорте, проверять еще и паспорт и всех без прописки сдавать в милицию. Я боялся, поэтому от дома до телецентра ходил пешком. Морозы стояли сильные. Тот период своей жизни я не забуду никогда". На телевидении Александр Цекало и Лолита Милявская оказались только благодаря собственной напористости. Вот что об этом рассказал сам телеведущий: "Я каждый раз заходил в музыкальную редакцию и говорил: "Возьмите меня. Я умею писать песни, сценарии". "Песни не нужны, сценарии тоже", - отвечали мне. А я все ходил и так примелькался, что меня познакомили с музыкальным редактором "Утренней почты" Володей Цукановым. Он сказал: "Попробуй". Я написал сценарий для "Утренней почты". Передача разделилась на несколько команд. Одну вел Юрий Николаев. Я стал писать сценарии для него. Мы с Лолитой провели одну "Почту" с Николаевым, и руководству музредакции понравилось, что мы разговаривали без сценария". "Так и появились ведущие, которыми мы становиться не планировали, - говорит Цекало. - Оказалось, что говорящих без заранее подготовленной бумажки очень мало. Непринужденные диалоги, конфликты, мгновенная реакция - это то, что каждый из нас делает до сих пор. Лола - в своем шоу, а я усиленно насаждаю импровизационный принцип на СТС. "Хорошие шутки", "Слава богу, ты пришел" и новая программа "Игры разума" с "Квартетом И" - это все импровизационные шоу для людей, которые дружат с головой и речью". Творческий и семейный союз с Лолитой распался, когда Александру было уже 39 лет. "Было... непонятно, - описывает он свои ощущения. - Все, что так долго и старательно выстраивали, закончилось. Тогда мне было 39 лет!" Тогда в жизни шоумена наступил кризис, но он сумел с честью выйти из ситуации и найти свое место в мире шоу-бизнеса. "Последнее выступление "Академии" состоялось в казино в новогоднюю ночь с 1999-го на 2000 год, если не считать двух концертов через год на Бродвее, - рассказал Александр. - Я жил в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Больше негде было. Ведь 39 не 27, а гораздо хуже. У меня были друзья, которые отзывались по первому зову, но мне уже было неловко пользоваться их гостеприимством. Я снял номер в гостинице и жил там 3 месяца. И вот я проснулся на следующий день один в номере, уже не артистом. Ну, может, и артистом, но не кабаре-дуэта "Академия". Я включил телевизор и стал смотреть новогодние программы. А там все так красиво, народ встречает миллениум. А я лежу и думаю: "Сейчас начну себя жалеть. Вот я здесь один, а все празднуют". А потом подумал: "Послушай, дружище. Ты думал, проверка на вшивость была в 27 лет? Фигушки! Вот сейчас настоящая проверка!" Встал, умылся, встрепенулся. На следующий день раздался звонок: "Нужен продюсер для мюзикла по "Двум капитанам". Я позвонил. Началась работа с проектом, который стал называться "Норд-Ост". И тут Тигран Кеосаян предложил мне сыграть в "Ландыше серебристом". Появился контракт с Алсу. И у меня не осталось времени чувствовать себя обделенным".