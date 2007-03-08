Семейная трагедия Ксении Бородиной (Шокируещие подробности)

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина во время съемок одной из телепрограмм поведала печальную историю о своем отце. Семейная трагедия разыгралась уже после того, как девушка стала знаменитой. Родители Ксении расстались, когда она была совсем маленькой. Мама Бородиной нашла новую любовь, вышла замуж и теперь живет в Италии. По признанию телеведущей, ее воспитанием занимался именно отчим, а своего родного отца она никогда не знала. Однако после того, как Бородина обрела известность в качестве ведущей "Дома-2", ситуация изменилась. В отце девушки вдруг пробудились родительские инстинкты, и он стал искать встречи с уже взрослой дочерью. Ксения была только рада вновь обрести отца. Она даже пересмотрела свои отношения с отчимом, решив, что родной отец для нее тоже очень важен. Бородина пригласила папу на день рождения, очень ждала его, но неожиданно мужчина пропал. Он не отвечал на звонки и на празднике дочери так и не появился. Телеведущая очень болезненно восприняла предательство отца. Из этой истории Ксения извлекла для себя такой урок: настоящий отец, тот кто тебя воспитал. После этого Бородина постаралась возобновить контакт со своим отчимом, а о родном отце - забыть. Сейчас Ксения вообще старается не думать о плохом. 8 марта она отмечает свой день рождения в Венеции, в кругу друзей. По словам ведущей "Дома-2", она будет рада любому подарку, лишь бы он был подарен от всего сердца.