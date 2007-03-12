Свершилось! На «Евровидение» поедет Сердючка!

Как сообщила пресс-служба «Первого Национального», по результатам голосования зрителей и членов жюри победителем полуфинального отборочного тура стала Верка Сердючка, получив от первых почти шесть из семнадцати тысяч голосов, а от других - семь, самый высокий из возможных баллов. Организаторы отбора и члены жюри Елена Мозговая и Виталий Докаленко выразили уверенность в том, что Верка Сердючка имеет все шансы на победу в «Евровидении-2007». По словам народного артиста Украины Яна Табачника, который заменил в составе жюри Владимира Гришко, Данилко - именно тот исполнитель, который должен ехать представлять Украину на «Евровидении-2007». Его эпатажность и драйв поразили мэтра украинской эстрады. «Если бы Сердючка поехала на джазовый фестиваль, тогда она не имела бы никаких шансов. Евровидение перестало быть песенным конкурсом, тут больший акцент ставится на шоу-программу» - заявил Табачник. Второе место Табачник отдал Евгении Власовой, также он отметил девочек из группы «НеАнгелы», которые не так давно вскарабкались на нашу эстраду. Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2007» состоится 10-12 мая в Хельсинки. Украинцы смогут наблюдать за шоу благодаря прямой трансляции на Первом Национальном.