ШОК! Юля Волкова приняла ислам и вышла замуж

Эпатажная солистка группы «Тату» решила положить конец слухам о своих многочисленных романах и связала себя узами законного брака 22-летняя певица нашла свою настоящую любовь - 22-летнего бизнесмена по имени Парвиз - и вышла за него замуж. Как призналась сама Юля близким друзьям, ради нового возлюбленного она приняла ислам, пишет газета «Твой день». И этот серьезный шаг Волковой стал неожиданностью даже для ее родных. Если сначала никто из знающих Юлю людей не воспринимал серьезно ее очередное увлечение, то потом стало понятно, что отношения «татушки» и Парвиза больше, чем роман. Всего через несколько месяцев пара приняла решение официально зарегистрировать отношения, а этого от свободолюбивой певицы мало кто ожидал. Они познакомились случайно в гостях у общего друга. - Это была любовь с первого взгляда, - рассказал источник в окружении Волковой. - Их отношения развивались стремительно, и они очень быстро решили пожениться и даже обвенчаться. Но на пути влюбленных возникла серьезная проблема: они исповедуют разные религии, Юля - православная, а Парвиз - мусульманин. Но любовь не знает границ, и Волкова оказалась готова на то, чтобы ради любви поменять веру. - Юля вместе с Парвизом уехала в ОАЭ, где в Дубае в мечети над ними совершили Никях (Мусульманский обряд бракосочетания - Ред.), - продолжает рассказ близкая подруга певицы. - Мулла прочитал над их головами священные молитвы и объявил их супругами. Пробыв около недели в Эмиратах, счастливые молодожены начали готовиться непосредственно к свадьбе. Устраивать торжества в России им не хотелось, поэтому они улетели в Таиланд, а уже оттуда перебрались на острова Индийского океана. По примеру западных звезд Волковой хотелось выйти замуж в обстановке полной секретности.