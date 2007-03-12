Ботинки Киркорова продают за $500

Оказывается, не зря певица Мадонна не дает автографы, объясняя это тем, что не хочет, чтобы на ее имени зарабатывали деньги некоторые корыстные фанаты. Дескать, распишешься поклоннице на открытке, а та потом продаст свой трофей за баснословные деньги. Теперь и отечественные фанаты начали промышлять продажей звездных вещичек. На интернет-аукционе «Молоток» недавно появился редкий лот - «Первая концертная обувь Филиппа Киркорова». Фанатка короля эстрады по имени Ксения пытается сбыть с рук светлые кожаные ботинки с автографом певца. Фото звездной обуви прилагается. Начальная цена лота 500 долларов. Торги продлятся до 19 марта, пишет «Комсомольская правда». - Ботинки я выиграла в конкурсе во время презентации альбома Киркорова «Скажи солнцу «да», - поясняет в своем обращении Ксения. Мы дозвонились певцу, чтобы выяснить, его ли это ботинки и как он относится к этому событию. - Я, честно говоря, не помню эти ботинки. На презентации альбома мы действительно что-то разыгрывали. Поскольку у меня был белый костюм, предполагаю, что и ботинки были белые... Не против ли я, что на моем имени зарабатывают? На мне уже столько людей заработало, что я перестал обращать на это внимание. Запрещать что-то фанатам я не могу. Если продажа ботинок поможет им в жизни, на здоровье. Я буду только рад!