Валерия изменила Пригожину ради участия в фильме

Впервые за время работы с Иосифом Пригожиным певица Валерия сработалась с другим продюсером. Выпустив в 1992 году альбом романсов, Валерия вновь вернулась к забытому жанру и записала романс «Оправдаешь ли ты». Песня стала саундтреком к фильму Алексея Пиманова «Три дня в Одессе». Вмешательством в кинематограф сегодня удивляют многие артисты, но для Валерии подобный опыт стал особенным. Впервые за долгую историю сотрудничества с Иосифом Пригожиным певица выполнила работу по заказу и под руководством другого продюсера, в данном случае - Алексея Пиманова, пишет «Твой день».