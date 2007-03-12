ШОК! Ксения Собчак чуть не разбилась

Знаменитая светская львица Ксения Собчак в числе других звезд участвует в новом телепроекте "Цирк со звездами". Наравне со всеми Ксении приходится выполнять опасные трюки и рисковать жизнью. В "Цирке со звездами" Собчак ходит по канату. Телеведущая приложила немало усилий, чтобы овладеть необходимыми для этого навыками. Однако во время очередной репетиции девушка чуть не разбилась. Под куполом цирка Ксения уверенно шла по канату навстречу своему партнеру-гимнасту и вдруг неожиданно оступилась и полетела вниз, пишет «Комсомольская правда». От тяжелых травм ведущую спас страховочный канат, который Собчак изначально вообще забыла пристегнуть. Телеведущую спас наблюдательный Иван Ургант. Именно он напомнил Ксении о страховке. Если бы не своевренное замечание Ивана, для Ксении эта репетиция могла закончиться весьма плачевно. Впрочем, этот инцидент не отбил у девушки желания продолжить занятия. Говорят, Ксения не потеряла интереса к цирковой арене и теперь работает с еще большим рвением.