Татьяна Буланова родила сына в большой весенний праздник

38-летняя Татьяна Буланова во второй раз стала мамой. Вечером восьмого марта популярная певица родила мальчика весом 2 килограмма 750 граммов и ростом 50 сантиметров, пишет «Твой день». Крепкий малыш появился на свет в шесть часов вечера. Все произошло стремительно. Еще утром Владислав Радимов поздравлял свою супругу с праздником 8 марта, а Татьяна вовсе не предполагала, что уже в два часа дня ее сынок захочет появиться на свет. В три часа у нее отошли воды. И Влад вызвал «скорую помощь». Вторые роды оказались у Татьяны Булановой куда легче первых. 13 лет назад, когда она рожала старшего сына Сашу, Таня побаивалась, как все пройдет. Но теперь она чувствовала, что все ей по силам. И в самом деле, здоровенький мальчик появился на свет без всяких проблем уже к шести часам вечера. Влад ни на шаг не отходил от супруги и первым взял сына на руки. Он был настолько счастлив и растроган, что не мог вымолвить ни единого словечка. А сама Таня едва сдержала слезы радости, взяв на руки такого долгожданного ребенка. Оба супруга знали, что у них родится мальчик, но до последнего не были уверены в показаниях УЗИ. Влад мечтал о сыне - у него пока была только дочка от первого брака. А у Татьяны это второй мальчик, у нее уже есть сын от первого брака. Прямо из роддома Влад Радимов позвонил родителям и бабушке, обрадовав их известием о том, что у него родился сын. "Это самый лучший подарок, который я только получала на 8 Марта. Я безумно счастлива, что у меня родился внук! Он точно будет любимцем всех женщин, его все будут поздравлять 8 Марта с днем рождения!" - обрадовалась мама экс-капитана питерского «Зенита» Светлана Алексеевна. На следующий день после появления сынишки на свет Таня и Влад принялись думать, как назвать малыша. Пока что оба облюбовали имя Роман. Но бабушка Радимова Нина Михайловна предложила назвать правнука в честь своего отца - Михаилом. Редакция портала music.km.ru поздравляет Татьяну и Владислава с рожднием долгожданного ребёнка, и желает здоровья, успехов и удачи в дальнейшей совместной жизни!