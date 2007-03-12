Пугачева обматерила Киркорова

Международный женский день примадонна весело отметила на шоу Валентина Юдашкина в компании Максима Галкина. Пародист приехал домой к Алле Борисовне еще днем. В ее квартире они в компании Сергея Зверева распили бутылочку вина и оттуда вдвоем в приподнятом настроении направились в Кремль, хотя Галкин среди участников концерта не значился. Зато в праздничном шоу участвовал бывший супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров. Певец, видимо, рассчитывал удивить примадонну поражающим воображение костюмом арабского шейха. Звеня бусами и цепочками, Киркоров появился за кулисами и сразу же подошел к беседующим друг с другом Алле и Максиму, пишет газета «Твой день». Галкин вежливо раскланялся с Киркоровым, но не смог удержаться от смеха и тотчас схватился за живот. Реакция Аллы Борисовны была более неоднозначной: она ограничилась лишь одним словом - «пи...ц». И потом демонстративно отошла в сторону. Киркоров, похоже, не знал, как отреагировать на реакцию бывшей супруги, но быстро нашелся. - Алла обалдела! – довольно улыбаясь, сказал Филипп своим помощникам, но по его лицу было видно, что он расстроился. Несмотря на настойчивое приглашение Юдашкина, Максим и Алла проигнорировали банкет по случаю очередного шоу, предпочтя провести конец вечера вдвоем. Николай Басков с супругой Светланой, напротив, были рады встретиться в ресторане со старыми друзьями. Правда, вопросы о недавнем ограблении быстро наскучили певцу, поскольку никакими новостями он поделиться ни с кем не мог. - Они так ничего и не нашли, - сокрушался Николай.