Сердючка поедет на «Евровидение-2007» и споет всем «Цигель, цигель, ай-лю-лю»!

После того как стало известно о том, что Андрей Данилко поедет на «Евровидение – 2007», мы дозвонились его директору, чтобы узнать подробности из первых уст, пишет «Комсомольская правда». - Песня называется Dansing, - рассказал директор артиста. - Это такой стопроцентный европейский клубный хит. Верка Сердючка будет петь на немецком, хотя в песне есть фразы на английском и даже на монгольском языках. - А кто автор хита? - Данилко, конечно же. Костюм Сердючки тоже поразит публику. Верка выйдет вся в серебре, а бэк-вокалисты наденут золотые наряды. В танцах, поставленных для этого номера, заняты и Верка, и бэк-вокалисты. Обещаем, будет весело. - Чем занимается Андрей после победы на украинском отборе? - Он сейчас в Питере. Очень устал. У нас напряженная работа: готовим шоу к «Евровидению» и параллельно записываем новый инструментальный альбом Андрея Данилко. - Нам удалось уже послушать эту композицию. Припев: «Цигель, цигель, ай-лю-лю» - это шок! Это ж сколько надо выпить украинской горилки, чтобы проголосовать за вашу песню? Вы хотите затмить монстров Lordi? - А зачем нам их затмевать? Мы и сами ничего. Наша задача не затмить группу Lordi, а сделать так, чтобы публике было весело. Безусловно, мы надеемся на победу. Но главное даже не это. Нас порадует, если публика во время выступления Сердючки забудет о проблемах и пустится в пляс.