Мужа Началовой радует развод

Экс-супруг певицы Юли Началовой певец Дмитрий Ланской в последнее время не появлялся в светской хронике. В отличие от его бывшей жены. Ее беременность и свадьба с футболистом Евгением Алдонининым были подробно описаны и сфотографированы папарацци. В принципе, как и ее свадьба с Дмитрием. Ни для кого не секрет, что Дмитрий и Юлия очень переживали разрыв. Но сейчас все изменилось. "Все, уже успокоилось. У нас очень хорошие отношения, потому что они на расстоянии. Я теперь сам по себе и очень от этого счастлив. - Заявил экс-супруг Началовой. "Я сейчас нахожусь в состоянии сублимации. Стал продюсером. У меня новый проект. Вот он", - Дмитрий кивает на голубоглазую блондинку, скромно стоящую чуть рядом. "Это совершенно новое. Это будет рок-проект. В конце апреля мы выпустим сингл. Потом клип. Сейчас плотно работаем над этим. Это будет нечто". Уже почти три года прошло с тех пор, как Дима Ланской ушел из группы "Премьер-министр". По признанию, певца, это он считает одним из своих испытаний: "Я из тех людей, которые считают, что испытания даются нам как жизненные уроки. Чтобы сделать нас сильнее. Рад, что на меня их сваливается много". "Я с детства знал, что буду заниматься музыкой и с детства же боялся сцены и это меня не то, что останавливало. Наоборот! Мне интересно бороться со своими страхами. Хотя до сих пор каждый раз перед выходом в зал трясусь" - признался Дмитрий. Еще одним своим страхом, Дима считает боязнь людей. Конечно же, социофобией начинающий продюсер не страдает. Хотя и рассуждает о социуме несколько отстраненно и настороженно. "Я думаю, что людям нужно доверять. Но все-таки относиться к ним с осторожностью. Это приходит с опытом. Всем подряд открываться не надо. Теперь я это точно знаю!"