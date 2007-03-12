Баскова не выпускают из России

То, чего больше всего боялся Николай, случилось. Вчера он должен был улететь в Барселону на запись нового альбома, но ему не успели поставить испанскую визу в новый загранпаспорт, поэтому о поездке пришлось забыть. По крайней мере, пока. Напомним, что в украденном портфеле Баскова находились не только ценные вещи, но и документы - российский паспорт и заграничный (с действующей шенгенской визой). Для певца, которому предстояло сразу несколько поездок за рубеж, это означало одно - они могут сорваться. Впрочем, Николай не стал паниковать и уже через пару дней после громкого ограбления сдал все необходимые документы, чтобы оформить новые паспорта. Басков полагал, что даже если грабитель не будет найден, за несколько дней ему успеют выдать новый загранпаспорт и поставить испанскую визу. Но заграничный паспорт Басков получил только в конце прошлой недели, за несколько дней до вылета в Барселону, пишет газета «Твой день». Тогда же стало понятно, что обращаться в испанское посольство не имеет никакого смысла, потому как за один день визу Николаю не поставили бы при всем уважении к певцу. Этим обстоятельством Басков страшно расстроен, потому что для записи нового оперного альбома он заранее арендовал в Барселоне студию и договорился с симфоническим оркестром. Разумеется, что четыре дня работы в студии обошлись ему в приличную сумму. - Но в данной ситуации меня беспокоит совсем не то, что мне придется выплачивать неустойку, - говорит певец. - Отношение людей, с которыми я там сотрудничаю, для меня гораздо важнее. И то, что я не смог приехать в оговоренные заранее дни, не вызовет у них радости. Хотя я надеюсь, они поймут, что здесь от меня мало что зависело. Впрочем, у певца есть повод не только расстраиваться, но и радоваться. В Америке, где через неделю у него начинается гастрольный тур с Таисией Повалий, уже проданы все билеты. И этим обстоятельством Николай страшно доволен.