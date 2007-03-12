ШОК! Кабаева разбилась на машине!

Знаменитая гимнастка Алина Кабаева в этом году 8 марта отметила печальным происшествием. Спортсменка попала в аварию в центре Москвы. ДТП произошло вечером, когда Алина ехала на своем автомобиле "Порше" по Гоголевскому бульвару. На пересечении с Никитским бульваром авто гимнастки столкнулось с "Тойотой", двигавшейся в сторону Никитских ворот. По словам Елены, она не сразу поняла, что произошло. "Я старалась удержать машину ровно, - говорит женщина. - Мы по инерции проехали немного и только потом остановились. У моей машины оказался помят весь левый бок, у той - правый. Смотрю, за рулем девушка молодая сидит, - рассказывает Елена. - Я к ней кинулась: "Ну что же вы делаете?" А она: "Я тоже ехала на зеленый!" И по телефону кому-то звонить начала. Только тогда я поняла, что это Алина Кабаева". На помощь Кабаневой тем временем примчались двое мужчин. Одним из них был бывший возлюбленный гимнастки милиционер Давид Муселиани, пишет "Комсомольская правда". Подоспевшие на место ДТП сотрудники страховой компании осмотрели машины и сфотографировали "Порше" Кабаевой. После оформмления всех документов участниц аварии отпустили и назначили дату разбора. Сама Алина об аварии говорит неохотно и уверяет, что она все делала по закону и никаких правил не нарушала. "Ну с кем не бывает, ну ударила машину, и то я была не виновата, - сказала гимнастка. - Я абсолютно все сделала по правилам, по закону". На расспросы о нынешних отношениях с бывшим женихом Давидом Муселиани Кабаева ответиила так: "Ну приехал человек, помог, а что здесь такого? Мы хорошие друзья с ним". А вот что по поводу аварии говорят в ГИБДД: "Кабаева действительно ехала по главной. Но на этом перекрестке движение регулирует светофор, так что кто прав, кто виноват, будет установлено в результате разбора". Алина Кабаева уже не в первый раз становится участницей дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году спортсменка попала в аварию на Куркинском шоссе. Тогда именно ее признали виновницей ДТП.