Анна Семенович снялась в роли Ксении Собчак

Пока Ксения Собчак озвучивала Пэрис Хилтон, Анна Семенович создавала образ самой Ксюши. Анна всерьез переключилась с музыкальной карьеры на драматическую и вовсю снимается в телесериалах. Ближайшая мартовская премьера – 3-й сезон эмтивишного «Клуба», где она играет роль взбалмошной, эгоистичной невесты главного героя. Как известно, в «Клубе» снялось великое множество звезд шоу-бизнеса, но все они выведены в сериале под собственными именами, кроме Семенович. Как сообщает «Твой день», в первоначальной версии сценария ее героиня проходила под ником «Собчачка». Хедлайнером 3-го сезона станет многосерийная попытка Семенович увести «прекрасного принца» Данилу из-под носа «Золушки в стиле R’n’B» Василисы и женить его на себе.