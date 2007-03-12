Леонтьев шокировал свою жену

Валерий Леонтьев накануне 8 марта признался, что у него семь женщин. Для того, чтобы не оставить без подарка каждую из них, артист даже собирался ограбить парфюмерный магазин. "Кого буду поздравлять? — переспросил певец. — Всех своих женщин и буду. У меня их семь штук". "Семь — это те мои дамы, что на работе, — пояснил Леонтьев, — а еще обязательно поздравлю соседок, знакомок, там целая толпа набирается. Как раз на ограбление большого парфюмерного магазина. Что я и сделал накануне 8 Марта! " А вообще дарить девушкам духи артист считает неправильным, пишет "Московский комсомолец". "Ведь это очень трудно — угадать запах, - говорит певец. - А с другой стороны — с чем ты еще можешь попасть? Особенно если кого-то не очень хорошо знаешь". Кстати, супругу Люсю певец шокировал внушительными размерами своего подарка. Он преподнес ей пальмовую рощу. "Прямо перед домом в Майами посадил, - похвастался артист. - Взрослые такие уже пальмочки, девять штук. И поливать их не надо, сами по себе растут". Сам Леонтьев затрудняется сказать, каким именно парфюмом он пользуется сам. "Я давно сбился с мысли — каким! Душусь, не читая названия, - откровенничает певец. - Побрызгался — вроде ничего! Мне же парфюм дарят в огромных количествах — по 1000 евро, по 2000. Уже не дом, а парфюмерная лавка". У Валерия Яковлевича есть даже забавная история, связанная с духами. "А вот сам я раз прикололся — у Джей Ло парфюм сериями выходит, по 50 флаконов в ряд стоят, - поделился Леонтьев. - Так я выбрал себе самый мерзкий запах — смесь конского пота с нашатырем, подумал — хоть балетных на репетиции распугаю. А им всем понравилось..."