Известный комик Ричард Джени покончил с собой

В воскресенье американская полиция сообщила о смерти известного комика Ричарда Джени. Актер умер в больнице, куда был доставлен после попытки совершить самоубийство. Первой об инциденте, произошедшем в субботу, полиции сообщила подруга актера Норма Эйзенман, заявившая, что Джени "выстрелил себе в лицо". Однако, по словам Эйзенман, версия о самоубийстве пока не подтверждена официально, и полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося. 45-летний комик Ричард Джени был широко известен в США прежде всего как участник комедийных телешоу и сериалов. Он также снимался в кинокомедиях, так, в фильме "Маска" он сыграл друга главного героя, роль которого исполнил Джим Кэрри.