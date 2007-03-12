Егор Кончаловский накормит Индию консервами

1 апреля Любовь Толкалина вместе с Егором Кончаловским отправляются в Индию. Но цель поездки вовсе не туризм. Свою картину «Консервы» Кончаловский представит на неделе русского кино в Дели. А Люба пообещала рассказать заморским зрителям о новой романтической комедии «В ожидании чуда», где у нее небольшая роль. В приватной беседе актриса проговорилась еще об одной цели визита в Индию. Оказывается, в планах Толкалиной посещение местной фабрики звезд знаменитого Булливуда. - Несколько индийских продюсеров заинтересовались мною как актрисой и хотят поговорить о возможности сниматься в одном из кинопроектов в Булливуде. Заодно своими глазами посмотрю, как они снимают фильмы, может и соглашусь! И тогда я стану еще индийской актрисой. В Индию Любовь Толкалина и Егор Кончаловский поедут без дочери. Брать с собой ребенка в такую экзотику родители просто побоялись.