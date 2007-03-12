Мадонна оказалась на грани громкого скандала (Шокирующие подробности)

12 марта 2007, 12:48

Мелисса Думас (Melissa Dumas) выпустит книгу, где расскажет о жизни четы Мадонна-Гай Риччи (Madonna-Guy Ritchie) изнутри. Сейчас несколько издательств рассматривают возможность выпустить 80-страничные воспоминания няни. В них, в частности, рассказывается о скрытых от людских глаз сторонах брака поп-дивы и британского режиссера, о том, как ведут себя их дети, насколько глубоко Мадонна и ее семья "впали" в Каббалу, зачем Мадонна усыновила мальчика из Малави, личные фото семьи певицы и т.п. Книга (если ее кто-то возьмется публиковать) вполне может обернуться скандалом для Мадонны. По слухам, старшая дочь певицы Лудрес (Lourdes) совсем не в восторге от маминого увлечения Каббалой и хочет жить со своим отцом в Нью-Йорке. У Мадонны трое детей - 10-летняя Лурдес, отец которой был тренером певицы, 6-летний Рокко (Rocco) от Гая Риччи и 17-месячный Дэвид Банда (David Banda), которого 48-летняя поп-дива усыновила в Малави в прошлом году. Певица и ее 38-летний муж вместе с детьми сейчас живут в США, где Мадонна работает над своей грядущей пластинкой. Когда в начале марта все они в белых одеждах посещали центр Каббалы в Лос-Анджелесе, произошел инцидент, который до сих пор активно обсуждается бульварной прессой. Мадонна повторила подвиг Бритни Спирс - она ехала с маленьким Дэвидом на руках, не пристегнувшись. Об этом журналу Us Weekly рассказал один из свидетелей рисковой поездки. Позже представитель певицы заявил, что "вокруг ее детей всегда принимаются самые серьезные меры безопасности". Поступок поп-дивы кажется странным, если учитывать, что недавно она продемонстрировала себя очень строгой и даже немножко фанатичной матерью. Ее детям запрещено смотреть телевизор, им не разрешается питаться едой из фаст-фудов. К тому же вещи, которые дети иногда разбрасывают по полу, она незамедлительно выбрасывает - этим она приучает их к дисциплине, которая в будущем, по мнению певицы, им очень пригодится. Сама Мадонна говорит:"Мои дети не смотрят телевизор. У нас есть дома телевидение, но они знают, что им запрещено смотреть все подряд. Я разрешаю им смотреть только кино, но только то, которое я считаю достойным. И в нашем доме не водятся журналы и газеты." Былые приключения Мадонны аукнулись на воспитании ее старшей дочери. Певица заявила, что Лудрес будет добропорядочной девушкой и не станет посещать свидания пока ей не исполнится восемнадцать.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:44
Эксперт оценил санкции США против России из-за отравления Скрипалей
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять