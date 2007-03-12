Мадонна оказалась на грани громкого скандала (Шокирующие подробности)

Мелисса Думас (Melissa Dumas) выпустит книгу, где расскажет о жизни четы Мадонна-Гай Риччи (Madonna-Guy Ritchie) изнутри. Сейчас несколько издательств рассматривают возможность выпустить 80-страничные воспоминания няни. В них, в частности, рассказывается о скрытых от людских глаз сторонах брака поп-дивы и британского режиссера, о том, как ведут себя их дети, насколько глубоко Мадонна и ее семья "впали" в Каббалу, зачем Мадонна усыновила мальчика из Малави, личные фото семьи певицы и т.п. Книга (если ее кто-то возьмется публиковать) вполне может обернуться скандалом для Мадонны. По слухам, старшая дочь певицы Лудрес (Lourdes) совсем не в восторге от маминого увлечения Каббалой и хочет жить со своим отцом в Нью-Йорке. У Мадонны трое детей - 10-летняя Лурдес, отец которой был тренером певицы, 6-летний Рокко (Rocco) от Гая Риччи и 17-месячный Дэвид Банда (David Banda), которого 48-летняя поп-дива усыновила в Малави в прошлом году. Певица и ее 38-летний муж вместе с детьми сейчас живут в США, где Мадонна работает над своей грядущей пластинкой. Когда в начале марта все они в белых одеждах посещали центр Каббалы в Лос-Анджелесе, произошел инцидент, который до сих пор активно обсуждается бульварной прессой. Мадонна повторила подвиг Бритни Спирс - она ехала с маленьким Дэвидом на руках, не пристегнувшись. Об этом журналу Us Weekly рассказал один из свидетелей рисковой поездки. Позже представитель певицы заявил, что "вокруг ее детей всегда принимаются самые серьезные меры безопасности". Поступок поп-дивы кажется странным, если учитывать, что недавно она продемонстрировала себя очень строгой и даже немножко фанатичной матерью. Ее детям запрещено смотреть телевизор, им не разрешается питаться едой из фаст-фудов. К тому же вещи, которые дети иногда разбрасывают по полу, она незамедлительно выбрасывает - этим она приучает их к дисциплине, которая в будущем, по мнению певицы, им очень пригодится. Сама Мадонна говорит:"Мои дети не смотрят телевизор. У нас есть дома телевидение, но они знают, что им запрещено смотреть все подряд. Я разрешаю им смотреть только кино, но только то, которое я считаю достойным. И в нашем доме не водятся журналы и газеты." Былые приключения Мадонны аукнулись на воспитании ее старшей дочери. Певица заявила, что Лудрес будет добропорядочной девушкой и не станет посещать свидания пока ей не исполнится восемнадцать.