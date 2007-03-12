ШОК! Бритни составила список людей, которых убьет

Бритни Спирс, находящаяся в реабилитационном центре Promises, попыталась совершить самоубийство 3 марта 2007 года, сообщается на сайте Earthtimes. Певица хотела повеситься, соорудив петлю из простыни, но была спасена персоналом клиники. Перед попыткой самоубийства Спирс написала у себя на голове число 666 и напугала врачей, выкрикивая "Я Антихрист!" и "Я - фальшивка". Напомним, что медики объясняют все выходки Спирс послеродовой депрессией. 16 февраля 2007 года певица покинула реабилитационную клинику на острове Антигуа, где провела менее суток. За следующие несколько дней Спирс успела побриться наголо, сделать себе новую татуировку и несколько раз лечь в центр Promises в Калифорнии и сбежать из него. Также Спирс составила список личностей, которым она желает смерти, включив в него имя своего бывшего мужа, рэппера Кевина Федерлайна. После развода между бывшими супругами разгорелся конфликт, касающийся вопросов опеки над двумя их детьми, Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. Уже находясь в клинике, Спирс угрожала, что покончит жизнь самоубийством, отравив себя, если Федерлайн отнимет у нее сыновей. На прошлой неделе Федерлайн навестил бывшую супругу в клинике и пообещал подумать о восстановлении отношений в том случае, если она пообещает исправиться. Спирс, которая сама подала документы на развод в ноябре 2007 года, теперь пересмотрела свое отношение к Федерлайну и даже заявила, что готова родить третьего ребенка, чтобы укрепить семью.