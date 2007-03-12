Рассел Кроу даст несколько уроков Косте Цзю

Совсем скоро начнутся съемки кинопроекта «Мавр». Это современный взгляд на историю шекспировского Отелло. Участие Чемпиона Мира по боксу Кости Цзю - добавит фильму особой остроты. Недавно он созвонился с голливудской звездой Расселом Кроу («Гладиатор»), которого Костя тренировал для съемок в фильме «Нокдаун». Знаменитый австралиец пообещал Косте помочь с уроками актерского мастерства. - Рассел сам предложил мне свою помощь, - рассказал Костя, - вспоминая о наших тренировках для съемок в «Нокдауне», он теперь хочет поменяться местами и на время стать моим тренером. Я воспринял эту идею с энтузиазмом.