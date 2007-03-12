Гурцкая ждет дочку

Диана Гурцкая, находящаяся на четвертом месяце беременности, рассказала, что наконец-то определен пол ребенка: певица ждет девочку. Радостной новостью будущая мама поделилась на одном из праздничных концертов с коллегами из группы «Тутси», которые наперебой просили Диану беречь себя. За тем, чтобы певицу лишний раз не беспокоили, на всех мероприятиях неизменно следит супруг Петр Кучеренко, пишет газета «Твой день». - Я очень, очень счастлива, - не устает повторять Диана. - Здорово, что это будет девочка, я мечтала именно о дочке.