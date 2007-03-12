ШОК! Дочь Джонни Деппа наступила на гвоздь и получила заражение крови (ФОТО)

7-летняя девочка находится в больнице в Британии в тяжелом состоянии. По сообщению британского таблоида The Mirror, маленькая Лили-Роуз (Lily-Rose) серьезно больна и находится в госпитале уже около 10 дней. Ее знаменитый отец Джонни Депп (Johnny Depp) и мать Ванесса Парадис (Vanessa Paradis) стараются быть постоянно рядом. У девочки - заражение крови, которое началось после того, как она наступила на ржавый гвоздь. По словам представителя семьи актера, в результате заражения пострадали некоторые внутренние органы, и отказала одна из почек. Однако, сейчас Лили-Роуз стало уже намного лучше. Медперсонал и служащие лондонской больницы рассказали изданию, что 43-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не просил каких-либо специальных условий, а, как любой другой родитель, просто старается сделать все, что можно для своего ребенка. "Это очень сложное время для него, но он на все готов ради дочери. Вся их с емья молится, чтобы она поправилась. Он приходит каждый день к ней", - сказал источник. Джонни использует служебный вход, чтобы не привлекать лишнего внимания, и ездит в больницу на микроавтобусе с затемненными окнами. После рождения Лили семь лет назад и сына Джона Джека (John Jack) четыре года назад Депп полностью посвятил себя семье, лишь изредка отрываясь на съемки в кино. "Став отцом, я получил великую силу, большие перспективы и море успокоения. Я стопроцентный домосед, выхожу только чтобы прогуляться с детьми. Больше всего на свете я люблю быть со своей семьей", - сказал как-то Джонни. Депп и 34-летняя французская певица Ванесса вместе уже 9 лет. До этого актер встречался с супермоделью Кейт Мосс и актрисой Вайноной Райдер (Winona Ryder). Актер в настоящее время снимается в мюзикле "Свини Тодд" (Sweeney Todd). Это история Бенджамина Бейкера (Benjamin Barker), больше известного как зловещий убийца-парикмахер Свини Тодд. Снимает картину известный режиссер Тим Бертон (Tim Burton). У Деппа и Бертона это уже шестой опыт сотрудничества. Они работали в разное время над картинами «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Эдвард руки-ножницы».