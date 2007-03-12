Кира Найтли - порнозвезда (ФОТО)

Американский комикс, финансируемый фирмой под названием Sinful Comics, выпустил номер, в котором читатели смогут увидеть 21-летнюю Киру, совращенную героями Деппа и Блума Джеком Воробьем и Уиллом Тернером. Как сообщает издание The Sun, американский порнокомик вызвал всеобщее негодование, сделав героиней своего очередного комикса актрису Киру Найтли (Keira Knightley), которую изобразил занимающейся сексом с партнерами по фильму "Пираты Карибского Моря" Джонни Деппом (Johnny Depp) и Орландо Блумом (Orlando Bloom). Производитель фильма "Пираты Карибского моря" компания Disney собирается подать в суд на порнографа. Напомним, что Кира Найтли играет в двух фильмах мисс Суон - губернаторскую дочь. Два фильма "Пираты Карибского моря" имели грандиозный успех. Особенно удачной оказалась вторая часть. Фильм стал самым доходным из всех картин, вышедших в прошлом году. Кроме того, картина поставила рекорд кассовых сборов за первые три дня показа.