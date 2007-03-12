Бритни Спирс выздоравливает с трудом

Вылечиться от депрессии и алкоголизма, как всегда, оказалось намного сложнее, чем захандрить и запить. Бритни Спирс (Britney Spears) демонстрирует чудеса выдержки и все еще остается в реабилитационном центре Promises в Малибу, где проходит 30-дневный курс лечения. Источники сообщают, что программа реабилитации дается Спирс не легко: ее мучает депрессия, она часто говорит о том, что была вынуждена лечь в больницу против своей воли. Брит ходит по территории центра в париках (теперь у нее появился еще и вариант – «длинноволосая шатенка», курит, пьет колу и общается с другими пациентами. Певицу периодически выпускают из клиники, чтобы она смогла посетить встречи Анонимных Алкоголиков (АА) в Санта-Монике. Для семьи Бритни каждый проведенный ею день там – настоящая победа. По слухам, родители и близкие друзья певицы очень боятся, что она может сорваться и бросить лечение. По мнению докторов, у 25-летней певицы ярко выраженная постродовая депрессия и душевное расстройство. Это несмотря на то, что с момента рождения ее второго сына прошло уже четыре месяца. Возможно, дети – это то, что заставляет Бритни оставаться в Promises. Сейчас ее оба сына находятся с отцом - Кевином Федерлайном (Kevin Federline). Чтобы не терять контроль над ситуацией, мать Бритни регулярно навещает их, и даже привозила обоих мальчиков повидаться со Спирс. Кроме помощи родных, Бритни получает поддержку и со стороны многих других знаменитостей. Недавно за нее вступился бывший бойфренд Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake). Как сообщило издание Star, лейбл Jive, на котором записывается Спирс, после всех скандалов решил разорвать контракт с певицей. Однако здесь появился добрый Джастин, которому удалось убедить боссов Jive, что Бритни сможет сделать новый хитовый альбом. Пластинка, над которой Бритни начала работать несколько месяцев назад, должна была выйти во второй половине 2007 года. Но Jive временно убрала дату релиза из своего рабочего расписания. Джастин якобы просил дать певице «больше времени». В Jive же надеются, что Бритни вернется в студию через одну-две недели после выписки. Между тем, бывший муж Спирс - Кевин Федерлайн, который ранее пытался через суд отобрать права на детей, сейчас занят улучшением своего благосостояния. Так как звезды рэпа из него не вышло, Кевин теперь зарабатывает просто на известности, которую принес ему брак с Бритни. Он запросил с таблоидов по $25 000 за право сделать фотоотчет с вечеринки по случаю его 29-го дня рождения в Западном Голливуде. Судя по всему, никто не согласился расстаться с такой суммой ради человека, который даже не смог спасти собственную семью.